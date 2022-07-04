Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Свою думку він висловив 24 каналу.

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За його словами, росіяни продовжуватимуть обстрілювати ракетами наші міста. Зараз ми цього поки не можемо уникнути.

Є дві історії, які ми повинні розуміти: окупанти це роблять, тому що з багатьох причин не можуть просуватись цілою лінією фронту. У них для цього немає достатньо озброєння та людського потенціалу.

І друге – Путін зараз перебуває на піку своїх досягнень. Можливо, будуть ще певні просування, але не такі значні. Він розуміє, що скоро проміжок можливостей у нього завершиться,

– сказав Смірнов.

Та ще раз наголосив, що кремлівський диктатор хоче посадити нас за стіл перемовин саме на своєму піку. Тому саме зараз ми бачимо, що росіни абсолютно цілеспрямовано обстрілюють мирні будівлі. Усе для того, щоб посіяти хаос, наголосив Сміров.

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