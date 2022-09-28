Практика останніх кількох днів свідчить про те, що часткова мобілізація в росії – відправлення на вірну смерть мешканців країни-агресорки. Вони не проходять належної підготовки, а також не мають достатньо оснащення. Але їх уже виявляють на фронті, та навіть беруть до полону.

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Підсилення окупаційних військ триває

У Генштабі зазначили, що до 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії прибуло підкріплення. Зауважимо, що цей полк саме відправляють до зони ведення бойових дій. Як зазначають у відомстві, ні про яку підготовку взагалі не йдеться.

Крім того, зазначають у відомстві, військово-політичне керівництво проводить не лише часткову, а й так звану "самомобілізацію". Так, до тих підрозділів, які вже поповнюють втрати ворога в Україні, прибуває підкріплення. Мовиться про посилення війська росіянами, які сиділи за ґратами за скоєння кримінальних злочинів.

"Мобіки" уже здаються у полон

Напередодні стало відомо про затримання першого "мобіка", який потрапив на фронт після часткової мобілізації. Про нього розповів Антон Геращенко. Сам полонений з Ростовської області пробув на фронті усього 5 днів. Йому казково пощастило, адже він поповнив обмінний фонд, а не "пакетний".

Полонили його наші бійці 92 бригади. Ворога затримали у лісі під Куп'янськом. Відомо, що окупант дезертував зі своєї військової частини. Чоловік намагався повернутися до росії, але заблукав поміж трьох сосен, натрапивши на захисників України.

У ролику, викладеному Геращенком, окупант звернувся до своїх земляків. Їх він закликав не слухати російську пропаганду. Також попрохав не йти на війну проти України.

Зауважимо, що в росії вирішили засекретити точний перелік категорій чоловіків, які можуть потрапити під часткову мобілізацію. На цьому наголосив глава комітету держдуми з оборони андрій картаполов.

Свідчить це про те, що вище військове керівництво може гнати на вірну смерть практично будь-кого. До слова, це вже підтверджують ті факти, що повістки вручають і людям з інвалідністю, і багатодітним батькам, і студентам. На фронт гнатимуть усіх, адже плани потрібно виконувати.

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