Так, командир наголосив, що про ротацію солдати навіть можуть не питати. Розповів, що 3 дні тому його витягнули з відпустки та призначили керувати полком, який він не формував та в очі не бачив. Відео цієї промови опублікували в мережі, передає 24 канал.

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Найчастіше у своєму зверненні до мобілізованих командир вживав слово "не знаю".

Я не знаю, чи піду з вами на завдання. Це 50 на 50 – або я з вами йду, або передаю вас. Де передаю – теж не знаю,

– каже окупант.

Коли і куди поїдуть росіяни – теж ніхто не знає

Загарбник зазначив, що опісля набиратимуть ще один полк. Каже, головне, аби це відбувалось не паралельно, бо будуть спати як у в'язниці – по черзі. Каже, що до 30 жовтня йтиму бойова підготовка, планові польові заняття, а потім поїдуть на війну в Україну.

"30 чи 1 числа – не знаю. Куди поїдемо – теж не знаю. Чим будемо забезпечені – теж не знаю. Зараз тільки йде питання формування вашого та початку занять. Все інше додатково докладуть", – розповідає росіянин.

Промова російського командира перед мобілізованими: відео

Напівсліпий чи з грижами – придатний

За словами окупанта, невдовзі медики підготовлять окремі довідки, хто придатний до служби.

Якщо є такі, що мають хребетні травми, грижі, пластини в голові тощо – це категорія В. Тобто ви підлягаєте мобілізації. Не треба розказувати, що я не можу. Я теж не можу. Теж грижи, коліна і все інше, напівсліпий,

– продовжив командир.

Він додав, що живе на таблетках, але воювати поїде. Каже, якщо в когось проблеми із зором – не біда. Стріляти все одно доведеться.

"Будемо стріляти. Якщо ви не бачите, спостерігачем поставимо – зір тренувати, особливо нічний. Фосфором обмастите та будете спостерігати", – завершив загарбник.

Зауважимо, за офіційними даними, росіяни планують мобілізувати 300 тисяч бійців. Однак в ЗМІ писали і про 1,2 мільйона мобілізованих.

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