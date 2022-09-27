У росії засекретили повний перелік тих, кого можуть мобілізувати
Стало відомо, що точний перелік категорій громадян, які підлягають частковій мобілізації, засекречений. Про це заявив голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов, пишуть росЗМІ.
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Перелік – це абсолютно закрита інформація, бо найменування військових спеціальностей, їх кількість, найменування вікових категорій – це все може розкрити задум мобілізації, що є державною таємницею,
– сказав картаполов.
У такий спосіб він прокоментував протокольне доручення депутата від кпрф олексія курінного, який запропонував опублікувати інформацію про порядок проведення призову на військову службу в ході часткової мобілізації, зокрема категорії громадян та черговість.
Водночас картаполов зауважив, що є спеціальний урядовий сайт, де міністерство оборони публікує всю відкриту інформацію, яка може бути у вільному доступі. А також в уряді є "група офіцерів головного мобілізаційно-координаційного управління, які у режимі 24/7 відповідають на запитання".
Часткова мобілізація в росії: коротко
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали.
- Також після оголошення почали виїжджати чоловіки-ухилянти. Вони тікають у Грузію, Казахстан та інші країни. На супутникових знімках можна побачити величезні черги на кордонах.
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