У росії засекретили повний перелік тих, кого можуть мобілізувати

Стало відомо, що точний перелік категорій громадян, які підлягають частковій мобілізації, засекречений. Про це заявив голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов, пишуть росЗМІ.

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Перелік – це абсолютно закрита інформація, бо найменування військових спеціальностей, їх кількість, найменування вікових категорій – це все може розкрити задум мобілізації, що є державною таємницею,

– сказав картаполов.

У такий спосіб він прокоментував протокольне доручення депутата від кпрф олексія курінного, який запропонував опублікувати інформацію про порядок проведення призову на військову службу в ході часткової мобілізації, зокрема категорії громадян та черговість.

Водночас картаполов зауважив, що є спеціальний урядовий сайт, де міністерство оборони публікує всю відкриту інформацію, яка може бути у вільному доступі. А також в уряді є "група офіцерів головного мобілізаційно-координаційного управління, які у режимі 24/7 відповідають на запитання".

Часткова мобілізація в росії: коротко

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