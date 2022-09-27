В россии засекретили полный список тех, кого могут мобилизовать
Стало известно, что точный список категорий граждан, подлежащих частичной мобилизации, засекречен. Об этом заявил глава комитета госдумы по обороне андрий картаполов, пишут росСМИ.
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Список – абсолютно закрытая информация, потому что наименование военных специальностей, их количество, наименование возрастных категорий – это все может раскрыть замысел мобилизации, являющийся государственной тайной,
– сказал картаполов.
Таким образом он прокомментировал протокольное поручение депутата от кпрф алексея куринного, который предложил опубликовать информацию о порядке проведения призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации, в частности категории граждан и очередность.
В то же время картаполов отметил, что есть специальный правительственный сайт, где министерство обороны публикует всю открытую информацию, которая может находиться в свободном доступе. А также в правительстве есть "группа офицеров главного мобилизационно-координационного управления, которые в режиме 24/7 отвечают на вопросы".
Частичная мобилизация в россии: коротко
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. Кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако, по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- В то же время российская госдума внесла поправки в уголовный кодекс касательно преступлений во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали.
- Также после объявления начали выезжать мужчины-уклонисты. Они убегают в Грузию, Казахстан и другие страны. На спутниковых снимках можно увидеть большие очереди на границах.
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