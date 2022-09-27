В россии засекретили полный список тех, кого могут мобилизовать

Стало известно, что точный список категорий граждан, подлежащих частичной мобилизации, засекречен. Об этом заявил глава комитета госдумы по обороне андрий картаполов, пишут росСМИ.

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Список – абсолютно закрытая информация, потому что наименование военных специальностей, их количество, наименование возрастных категорий – это все может раскрыть замысел мобилизации, являющийся государственной тайной,

– сказал картаполов.

Таким образом он прокомментировал протокольное поручение депутата от кпрф алексея куринного, который предложил опубликовать информацию о порядке проведения призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации, в частности категории граждан и очередность.

В то же время картаполов отметил, что есть специальный правительственный сайт, где министерство обороны публикует всю открытую информацию, которая может находиться в свободном доступе. А также в правительстве есть "группа офицеров главного мобилизационно-координационного управления, которые в режиме 24/7 отвечают на вопросы".

Частичная мобилизация в россии: коротко

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