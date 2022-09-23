В указе о мобилизации есть седьмой секретный пункт. Об этом для 24 канала сказал Иван Яковина – международный обозреватель, российский оппозиционный журналист:

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"В 7 пункте, как сказал песков, указали численность людей, которых планируют призвать в рамках этой мобилизации. То, что шойгу сказал о 300 тысячах, это, конечно, ложь. Он лжет практически всегда. Потом и песков сказал, что не будут мобилизовать миллион. А если он говорит, что чего-то нет, то это значит, что на самом деле есть", – сказал Яковина.

Мобилизовать 300 тысяч нет смысла

По словам аналитика, сначала заявили о 300 тысячах мобилизованных, чтобы не пугать людей. Кроме этого, "частичным" этот процесс называют по тем же причинам, чтобы люди не убежали за границу.

Если объявить всеобщую, то все убегут, если частичную, то кто-то будет думать, что его не коснется. Однако 300 тысяч никаких задач на фронте не выполнит. К примеру, всем известный террорист гиркин говорил, что мобилизация менее миллиона людей ничего не даст,

– отметил Яковина.

Путина обвиняют в провалах

Неизвестно, где кремль будет брать обеспечение для всех мобилизованных, даже если их 300 тысяч. Как подчеркнул Яковина, в россии все плохо с едой даже для той армии, которая сейчас воюет против Украины.

"Почему миллион и почему мобилизация? Еще недавно считали, что этого не будет, потому что это ударит по путину в политическом смысле. Он таки ее объявил. Причиной может быть внутриполитическое состояние. На путина давят со всех сторон, что он нерешителен в войне", – добавил Яковина.

Обратите внимание – почему кремль объявил мобилизацию: смотрите видео