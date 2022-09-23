В указі про мобілізацію є сьомий секретний пункт. Про це для 24 каналу сказав Іван Яковина – міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст:

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"У 7 пункті, як сказав пєсков, вказали чисельність людей, яких планують призвати у межах цієї мобілізації. Те, що шойгу сказав про 300 тисяч, то це, звісно, брехня. Він бреше практично завжди. Потім і пєсков сказав, що не мобілізуватимуть мільйон. А якщо він це говорить, що чогось немає, то це означає, що насправді є", – сказав Яковина.

Мобілізувати 300 тисяч немає сенсу

За словами аналітика, спочатку заявили про 300 тисяч мобілізованих, щоб не лякати людей. Крім цього, "частковим" цей процес називається з тих самих причин, щоб люди не повтікали за кордон.

Якщо оголосити загальну, то всі втечуть, якщо часткову, то хтось думатиме, що його не зачепить. Проте 300 тисяч ніяких завдань на фронті не виконає. Наприклад, всім відомий терорист гіркін казав, що мобілізація менше мільйона людей нічого не дасть, – зазначив Яковина.

Путіна звинувачують у провалах

Невідомо, де кремль братиме забезпечення для всіх мобілізованих, навіть якщо їх 300 тисяч. Як наголосив Яковина, в росії все погано з їжею навіть для тієї армії, яка зараз воює проти України.

"Чому мільйон і чому мобілізація? Ще нещодавно вважали, що цього не буде, бо це вдарить по путіну в політичному сенсі. Він таки її оголосив. Причиною може бути внутрішньополітичний стан. На путіна тиснуть зі всіх боків, що він нерішучий у війні", – додав Яковина.

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