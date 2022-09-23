Чехія не надаватиме гумвіз росіянам-ухилянтам
Так, Чехія виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від оголошеної російським президентом мобілізації. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
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Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов'язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи,
– заявив голова чеського МЗС.
Зауважимо, раніше у Європейській комісії повідомили, що рішення про допуск на свою територію росіян ухвалюють держави-члени й наразі представники ЄС обговорюють, як діятимуть в ситуації оголошення масової мобілізації.
У Фінляндії допускають заборону в'їзду росіянам
Натомість фінський уряд розглядає заборону на в'їзд росіянам.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що "необхідно зупинити російський туризм, а також транзит через Фінляндію".
Обмеження в'їзду росіянам: коротко
- 2 вересня Євросоюз ухвалив рішення про повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з росією.
- Також з 19 вересня росіяни більше не зможуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів.
- Ще для них не діятиме шенгенська віза, яку мають мешканці країни-окупанта.
- Наразі останнім сухопутним кордоном, яким росіяни можуть скористатися, щоб потрапити до Євросоюзу є Фінляндія. 21 вересня черга на кордоні розтягнулася на понад 30 кілометрів. Втім, як бачимо, країна вже розглядає можливу заборону на в'їзд.
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