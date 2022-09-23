Чехія не надаватиме гумвіз росіянам-ухилянтам

Так, Чехія виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від оголошеної російським президентом мобілізації. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов'язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи,

– заявив голова чеського МЗС.

Зауважимо, раніше у Європейській комісії повідомили, що рішення про допуск на свою територію росіян ухвалюють держави-члени й наразі представники ЄС обговорюють, як діятимуть в ситуації оголошення масової мобілізації.

У Фінляндії допускають заборону в'їзду росіянам

Натомість фінський уряд розглядає заборону на в'їзд росіянам.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що "необхідно зупинити російський туризм, а також транзит через Фінляндію".

Обмеження в'їзду росіянам: коротко

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