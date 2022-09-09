Про рішення Ради ЄС стало відомо 9 вересня, попередньо його схвалення рекомендувала Єврокомісія. Тепер на громадян росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу.
До теми Це принизливо для Європи, коли її розглядають як бутік, – Зеленський про позбавлення росіян віз
Це рішення ЄС для громадян країни-агресорки означає:
- збільшення візового збору з 35 до 80 євро,
- необхідність надання додаткових документальних доказів,
- збільшення часу оформлення візи,
- посилення правил видачі багаторазових віз.
Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю невиправданою агресивною війною росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти,
– йдеться на сайті ЄС.
Наголошують, що це "рішення є прямим наслідком дій росії та ще одним доказом непохитної відданості Україні та її народу".
Більше про скасування віз росіянам
- Також країни вирішуватимуть, що робити з вже виданими візами.
- Водночас країни можуть самі приймати рішення про більш жорсткі або слабші умови.
- Наприклад, Естонія прагне припинити в'їзд більшості росіян до країни протягом кількох тижнів. Йдеться про повне блокування перетину кордону за туристичними візами.
- Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що візові обмеження варто розширити не лише на громадян росії, а й на громадян білорусі. Оскільки білорусь теж співучасниця війни проти України.
- Прихильники путіна вдало поєднують любов до своєї країни, що зневажає Європу, із подорожами й відпочинком цією ж Європою, тому візовий режим для росіян є цілком логічним і потрібним рішенням.
- Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що тиснути на росію потрібно не лише через економічні санкції. Адже відповідальність за війну повинні відчути і звичайні росіяни, саме вони повинні тиснути на свою владу, аби та вивела своє військо з України.
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