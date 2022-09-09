Про рішення Ради ЄС стало відомо 9 вересня, попередньо його схвалення рекомендувала Єврокомісія. Тепер на громадян росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу.

До теми Це принизливо для Європи, коли її розглядають як бутік, – Зеленський про позбавлення росіян віз

Це рішення ЄС для громадян країни-агресорки означає:

збільшення візового збору з 35 до 80 євро,

необхідність надання додаткових документальних доказів,

збільшення часу оформлення візи,

посилення правил видачі багаторазових віз.

Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю невиправданою агресивною війною росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти,

– йдеться на сайті ЄС.

Наголошують, що це "рішення є прямим наслідком дій росії та ще одним доказом непохитної відданості Україні та її народу".

Довідка. Спрощений візовий режим між росією та ЄС діє з 2007 року. Для російських чиновників ця можливість стала неможливою ще 25 лютого 2022 року.

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Також країни вирішуватимуть, що робити з вже виданими візами.

Водночас країни можуть самі приймати рішення про більш жорсткі або слабші умови.

Наприклад, Естонія прагне припинити в'їзд більшості росіян до країни протягом кількох тижнів. Йдеться про повне блокування перетину кордону за туристичними візами.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що візові обмеження варто розширити не лише на громадян росії, а й на громадян білорусі. Оскільки білорусь теж співучасниця війни проти України.

Прихильники путіна вдало поєднують любов до своєї країни, що зневажає Європу, із подорожами й відпочинком цією ж Європою, тому візовий режим для росіян є цілком логічним і потрібним рішенням.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що тиснути на росію потрібно не лише через економічні санкції. Адже відповідальність за війну повинні відчути і звичайні росіяни, саме вони повинні тиснути на свою владу, аби та вивела своє військо з України.

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