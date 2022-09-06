Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Відомо, що Європейська комісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму для всіх росіян.

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Згодом Європейська Рада має підтримати рішення.

"Ми пропонуємо повністю призупинити дію Угоди ЄС про спрощення візового режиму та не визнавати російські паспорти, видані в окупованих українських регіонах. Спрощення візового режиму – це ознака довіри, яку повністю зруйнувала загарбницька війна росії", – написала фон дер Ляєн.

Коли можуть ухвалити рішення

Рішення про скасування спрощеного візового режиму для росії може стати чинним уже 12 вересня. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За інформацією пресслужби Єврокомісії, таке рішення необхідне, щоб росія не мала право на спрощений візовий режим, коли вона воює проти України. Відтак, представники країни-окупантки зіткнуться з дорогим і складним процесом отримання віз.

До речі Україна може звернутись до ЄС щодо заборони шенгенських віз росіянам

Якщо спрощений візовий режим для окупантів запрацює, то вони отримають:

візовий збір не за 35 євро, а за 80;

документи розглядатимуть довше. Якщо раніше це становило 10 – 15 днів, то тепер може бути до 45 днів;.

Якщо росіяни захочуть отримати багаторазові шенгенські візи, то отримають жорсткі правила при видачі.

Спрощений візовий режим між росією та ЄС діє з 2007 року. Для російських чиновників це припинили 25 лютого 2022 року.

Шукатимуть компромісний варіант

Політолог та проректор УКУ Дмитро Шеренговський для 24 каналу розповів, що все більше країн підтримують зупинку візового режиму з росією. Проте є і незгодні. Мовиться про туристичні країни. Наприклад, Кіпр, Греція, Португалія.

"Немає чіткого сигналу про те, що буде повна заборона. Скоріше за все шукатимуть компромісний варіант", – наголосив Шеренговський.

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