О решении Совета ЕС стало известно 9 сентября, предварительно его одобрение рекомендовала Еврокомиссия. Теперь на граждан россии будут распространяться общие правила визового кодекса.

Это унизительно для Европы, когда ее рассматривают как бутик, – Зеленский о лишении россиян виз

Это решение ЕС для граждан страны-агрессорки означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро,

необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,

увеличение времени оформления визы,

усиление правил выдачи многократных виз.



Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ к ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неоправданной агрессивной войной россия сломала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества.

– говорится на сайте ЕС.

Отмечают, что это "решение является прямым следствием действий россии и еще одним доказательством непреклонной преданности Украине и ее народу".

Справка. Упрощенный визовый режим между россией и ЕС действует с 2007 года. Для российских чиновников эта возможность стала невозможна еще 25 февраля 2022 года.

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Также страны будут решать, что делать с уже выданными визами.

В то же время страны могут сами принимать решения о более жестких или более мягких условиях.

К примеру, Эстония стремится прекратить въезд большинства россиян в страну в течение нескольких недель. Речь идет о полной блокировке пересечения границы по туристическим визам.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что визовые ограничения следует расширить не только на граждан россии, но и на граждан беларуси. Поскольку белоруссия тоже соучастница войны против Украины.

Сторонники путина удачно сочетают любовь к своей стране, презирающей Европу, с путешествиями и отдыхом в этой же Европе, поэтому визовый режим для россиян является вполне логичным и нужным решением.

Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что давить на россию нужно не только из-за экономических санкций. Ведь ответственность за войну должны почувствовать и обычные россияне, именно они должны давить на свою власть, чтобы вывести свою армию из Украины.

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