Відповідну постанову 19 вересня підписав очільник МЗС Польщі Маріуш Камінський. Він заявив, що для росіян діятимуть нові обмеження на в'їзд.

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Польща запровадила нові обмеження для громадян росії

Сьогодні (мовиться про 19 вересня – 24 канал) я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією,

– написав Маріуш Камінський.

Він пояснив, що тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим.

Росіяни більше не потраплять в ЄС через країни Балтії та Польщу

З 19 вересня росіяни більше не зможуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів.

Ба більше, для цих країн не діятиме шенгенська віза, яку мають мешканці країни-окупанта. Окрім того, країни Балтії та Польща:

більше не видаватимуть короткострокових туристичних віз росіянам;

не впускатимуть росіян навіть з території Євросоюзу.

Попередньо відомо, що останнім сухопутним кордоном, яким росіяни можуть скористатися, щоб потрапити до Євросоюзу є Фінляндія.

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