Росіяни не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів. Відповідне рішення набуває чинності з 19 вересня.

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Шенгенська віза росіян не діятиме в цих країнах

Тепер громадяни росії з чинною короткостроковою шенгенською візою не зможуть дістатися на територію Європейського Союзу через перелічені вище країни. Рішення діє, не зважаючи на кінцевий пункт призначення чи країну Шенгенської угоди, де була видана віза.

Важливо також зазначити, що ці країни не видаватимуть більше короткострокових туристичних віз росіянам. Громадяни країни-агресора не потраплять до Естонії, Латвії, Литви та Польщі навіть з території Євросоюзу.

Наразі останнім сухопутним кордоном, яким росіяни можуть скористатися, щоб потрапити до ЄС є Фінляндія.

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Європа без громадян росії: що відомо

У Європі вже давно обговорюють питання повної заборони в'їзду для росіян. Зокрема Європейський Союз припинив спрощений режим видачі віз росіянам.

Туристичні візи росіянам вже не оформлюють у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччині, Данії, Бельгії та Нідерландах . Проте залишилося чимало країн, які досі приймають до себе росіян. Серед них Австрія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Італія, Кіпр, Німеччина, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Португалія, Румунія, Туреччина та інші.

. Проте залишилося чимало країн, які досі приймають до себе росіян. Серед них Австрія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Італія, Кіпр, Німеччина, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Португалія, Румунія, Туреччина та інші. Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс розповів про лазівки, якими можуть скористатися росіяни, щоб обійти рішення ЄС. За словами політика, рішення щодо росіян недостатньо жорстке.

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