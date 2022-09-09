Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, скасування спрощеного візового режиму – чіткий сигнал росіянам. Тепер їм буде важче отримати візи, та й вони трішки подорожчають. Утім, все одно існують певні лазівки, які дозволяють їм в'їжджати в певні держави.

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Потрібно було ухвалити інше рішення

На думку Ауштрявічюса, це недостатньо жорстке рішення щодо росіян. Попри те, що візи тепер коштуватимуть 80 євро та робитимуться довше, це все одно повністю не зупинить російських туристів від поїздок до Греції, Іспанії чи тої ж Італії. Тому він вважає це рішення прийнятним, але недостатньо хорошим.

Росія використовує різні гібридні способи впливу, зокрема й енергетичну війну. А ми все ще усміхаємося і думаємо, що на нас напряму якось це не вплине. Це самообман. Це рішення, як його називають "брюссельський компроміс", чітко показує, що кінцевого перелому в мисленні європейських політиків ще немає, –

зазначив Ауштрявічюс.

Країни Балтії та Польща закривають в'їзд для росіян

За словами Ауштрявічюса, рішення заборонити в'їзд росіянам із шенгенськими візами – реакція на всі ті звірства, які російські військові вчинюють проти українців. Він переконаний, що ця ініціатива може бути надзвичайно практичною.

Враховуючи "закрите небо" для російських літаків, деяким росіянам буде вигідніше їхати автомобілем до Європи. Але тепер вони не зможуть перетнути кордон із Польщею, Литвою, Латвією та Естонією.

Буде більше спроб перетинати білорусько-литовський кордон на авто з російськими номерами. Це рішення може бути дуже практичним. Ми вже підтвердили, що з 19 вересня будемо використовувати ці заходи. Це – певний кордон,

наголосив євродепутат з Литви.

Ауштрявічюс про скасування спрощеного візового режиму ЄС з росією: дивіться відео

Нагадаємо, з 19 вересня росіяни не зможуть в'їжджати до країн Балтії та Польщі із шенгенськими візами. Заборона навіть буде поширюватися, якщо окупанти отримали "шенген" в третіх країнах.

Попри це, деякі росіяни зможуть потрапити в ці держави – якщо їдуть до родичів або якщо прибувають з гуманітарних причин.