В'їзд закривають і росіянами, які мають шенгенські візи, видані третіми державами

Про відповідну заборону для росіян під час пресконференції повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Він заявив, що Естонія закриває в'їзд для громадян росії з 19 вересня.

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Рейнсалу повідомив, що це рішення стосуватиметься росіян, які мають шенгенські візи, видані третіми державами.

Аналогічне рішення вводять Литва, Латвія та Польща.

При цьому заборона не розповсюджуватиметься на тих, хто їде відвідати родичів, а також хоче в'їхати з гуманітарних причин.

Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. У ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян росії, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу,

– сказав глава МЗС Естонії.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас виділила питання безпеки як одну з причин введення обмежень на в'їзд. Вона підкреслила, що Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває.