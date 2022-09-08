Въезд закрывают и россиянам, имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами

О соответствующем запрете для россиян во время пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он заявил, что Эстония закрывает въезд для граждан россии с 19 сентября.

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Рейнсалу сообщил, что это решение будет касаться россиян, имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Аналогичное решение вводят Литва, Латвия и Польша.

При этом запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Эстония имеет политическую волю, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через Шенгенскую внешнюю границу для граждан россии, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу,

– сказал глава МИД Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выделила вопрос безопасности как одну из причин введения ограничений на въезд. Она подчеркнула, что Эстония не может контролировать всех прибывающих.