Глава державы подчеркнул, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Президент Украины заявил, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".
Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам
россия пытается оккупировать значительную часть территории Украины. Чтобы предотвратить это, президент Владимир Зеленский призвал страны Запада принять превентивные меры, пригрозив запретом на въезд всем гражданам россии.
Источник:The Washington Post