Дело в том, что граждане государства-агрессора злоупотребляют визами. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Кстати Эстония будет отбирать паспорта у натурализованных граждан, воюющих против Украины

Россияне массово выезжают через западную границу россии. Едут через Финляндию, Латвию, Литву.

Чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно,

– подчеркнул Рейнсалу.

Это уже рассматривалось раньше

Чиновник отметил, что вопрос о визах для россиян уже обсуждали в Евросоюзе в марте. Однако тогда поездки не были столь массовыми, потому что в россии были ограничения из-за коронавируса.

МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Рейнсалу отметил, что озвучил данную проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии. Его страна будет в дальнейшем консультироваться с правительствами региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нужно, чтобы все страны были за.

Напомним, в марте Эстония перестала выдавать туристические визы россиянам.