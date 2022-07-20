Натурализованные эстонцы, воюющие на стороне россии могут остаться без паспорта

За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикога (парламента). Тех, кто выступил против в результате оказалось 17.

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Так, паспорт будет разрешено аннулировать в случае вступления человека в государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности Эстонии.

К примеру, Эстония может лишить эстонского гражданства людей, которые едут воевать в Украину на стороне россии.

Есть и другие случаи, когда правительство может аннулировать приобретенное методом натурализации эстонское гражданство. Согласно закону, говорится о гражданах, которые были осуждены за преступления против человечности или преступления агрессии.

Если на стороне Украины, то не будут аннулировать паспорт

В то же время, по закону правительство может не лишать эстонского гражданства, если служба человека в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии. К примеру, если человек идет воевать на стороне Украины для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости украинского государства.

В то же время Таллин не рекомендует своим гражданам воевать за любое иностранное государство, ведь не может гарантировать защиту в зоне военных конфликтов.

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