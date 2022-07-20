Натуралізовані естонці, які воюють на боці росії, можуть залишитися без паспорта

За ухвалення закону проголосували 52 члени Рійгікогу (парламенту). Тих, хтоти виступили проти в результаті виявилося 17.

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Так, паспорт дозволятиметься анулювати у випадку вступу людини на державну чи військову службу іноземної держави чи військової організації, якщо така служба пов'язана із загрозою громадському порядку чи національній безпеці Естонії.

Наприклад, Естонія може позбавити естонського громадянства людей, які їдуть воювати в Україну на боці росії.

Існують й інші випадки, коли уряд може анулювати отримане шляхом натуралізації естонське громадянство. Відповідно до закону, мовиться про тих громадян, які були засуджені за злочини проти людяності або злочини агресії.

Якщо на боці України, то не будуть анулювати паспорт

Водночас, згідно з законом, уряд може не позбавляти естонського громадянства, якщо служба людини в іноземній державі не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, якщо людина йде воювати на боці України для захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності української держави.

Водночас Таллінн не рекомендує своїм громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, адже не може гарантувати захист у зоні військових конфліктів.

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