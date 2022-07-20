Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував таку можливість. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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За його словами, Україна – це цивілізована держава зі своїми законами. Він сказав, що теж підтримав би таку пропозицію, якщо вона з'явиться.

Якщо законодавець ухвалить такий акт, що за підтримку агресії проти нашої країни ми позбавляємо громадянства – я тільки за це,

– запевнив Данілов.

І додав, що цілком підтримує й можливість українців мати право захищати себе та володіти зброєю.

"Я за те, щоб люди безпосередньо відповідали за свої вчинки. І насамперед політично", – зазначив секретар РНБО.

Данілов також підкреслив, що ми живемо в дуже непростий час. А ті, хто підтримує росію й має український паспорт, виглядають, м'яко кажучи, "трохи дивно". Особливо після всіх тих звірств, які вчинили окупанти.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим можна переглянути сьогодні, 20 липня, о 19:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!

Президент Латвії підтримує позбавлення громадянства за підтримку росії у війні

Ще 7 квітня латвійський уряд концептуально підтримав можливість позбавлення громадянства осіб, які підтримують воєнні злочини росії.

Вже 19 липня президент Латвії Егілс Левітс підтримав ініціативу позбавлення громадянства тих жителів, які підтримують повномасштабне вторгнення росії в України.

Поправки передбачають, що громадянство можуть відібрати у громадян, які вже мають два чи більше громадянств, а ті прихильники воєнних злочинів, які мають лише громадянство Латвії, залишаться громадянами.

Наразі документ перебуває на розгляді в латвійському Сеймі.

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