Цікаво, що такий випадок у Латвії стався не вперше. СБУ розпочала щонайменше 19 кримінальних проваджень за фактом мови ненависті. Більшість з них пов'язані з агресією проти України.
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Прокоментував статтю на сайті
Суд передмістя Риги схвалив угоду зі слідством пенсіонера, якого звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за коментар в інтернеті, де він побажав Росії "успішного знищення" українців,
– мовиться в повідомленні.
З'ясувалося, що пенсіонер ворожо прокоментував статтю про війну Росії проти України на одному з інтернет-сайтів. Офіс уповноваженого з прав людини Латвії визнав, що цей коментар був написавний мовою ненависті.
Що загрожує чоловікові
Прокуратура зазначає, що чоловік визнав свою провину. Тому він пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін. Латвійцю присудили умовне позбавлення волі 3 місяці та 1 день із випробувальним терміном у шість місяців. Розслідуванням справи займалася Служба державної безпеки.
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