Відповідну інформацію розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Це трапилось в ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 липня.

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СБУ виявила українця, який коригував вогонь росіян

Сергій Братчук запевнив, що контрдиверсійна робота проводиться завжди.

Служба безпеки України затримала людину, яка була виконавцем, безпосереднім коригувальником вогню, коли знищували та били по нашому мосту через Дністровський лиман у Затоці,

– пригадав Братчук.

Додав також, що тоді 7 разів вороги гатили по зруйнованому мосту. Сергій Братчук уточнив, що керували цієї особою представники з російського боку.

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Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району,

– мовиться у повідомленні.

Служба безпеки пояснила, що зрадник:

уроджинець Одещини;

упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам Росії і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Слідчі знайшли у підозрюваного вдома мобільні телефони з доказами злочинів. Чоловіку повідомили про підозру.

Наразі тривають слідчі дії, щоб виявити та притягнути до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності.

Коротко про останні подібні викриття

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