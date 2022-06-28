Зрадник проживав на Львівщині та є колишнім працівником КДБ.

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Львів'янин умисно корегував ворожий вогонь

Оперативники спецслужби виявили, що колишній працівник КДБ передавав ворожій стороні інформацію про місця розташування ЗСУ та їхнє озброєння. Зібравши дані, він надсилав куратору точні локації з позначками на карті через спеціально прихований чат в телеграмі.

Корегувальнику повідомили про підозру

Зраднику повідомили про підозру у вчиненні злочину за 1 частиною 111 статті (державна зрада) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Додатково контррозвідники встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.

Досудове розслідування проводить Управлінням СБУ у Львівській області.

До слова, раніше повідомлялося, що СБУ викрила в Україні агентурну мережу головного управління генштабу Росії. Її учасником був народний депутат Андрій Деркач. Слідство встановило, Деркач контролював створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях України. Підготовлених силовиків мали використати для швидкого захоплення України. На реалізацію цього плану раз на кілька місяців ГРУ виділяло по 3 – 4 мільйони доларів. Значну частину цих грошей Деркач забрав собі.

У Херсонській ОВА розповіли, кого вважають ймовірним винуватцем швидкої окупації області регіону. Мовиться про помічника начальника управління СБУ Херсона. Його підозрюють в тому, що він здав координати мінних полів та координував авіацію ворога. Його вже затримали. Нагадаємо, що підозрюють у держзраді екскерівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. А його родина, за даними журналістів, виїхала закордон трішки раніше.

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