Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Таку заяву зробили після того, як низка ЗМІ опублікували неправдиву інформацію щодо цього інциденту.

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Військовослужбовці не підривалися на пляжі

На Одещині 2 липня двоє чоловіків підірвалися на пляжі. Один із них загинув на місці, а інший – отримав контузію. Після цього у низці ЗМІ заявили, що постраждалі буцімто були військовими. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Братчук оприлюднив офіційне повідомлення об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України.

Чоловіки, які, порушуючи заборону, купалися в морі на Одещині та стали жертвами невідомого вибухового пристрою, не є військовослужбовцями, зокрема Сил територіальної оборони ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці також такого не повідомляли, тож інформація, яку поширюють деякі видання та ресурси, – неправдива. Ба більше, вона дискредитує Збройні Сили України.

"ЗМІ, які це поширили, рекомендовано спростувати неправдиве повідомлення та виправити інформацію. Інакше для захисту ділової репутації та честі ЗСУ буде вжито заходи в судовому порядку", – підсумували в об'єднаному координаційному пресцентрі сил оборони Півдня.

Зверніть увагу! Точна кількість російських мін у Чорному морі наразі невідома. За підрахунками експертів, їх може бути до 600.

Коротко про інші вибухи на пляжах Одещини

Ввечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло російську протикорабельну міну. Вона здетонувала, проте, на щастя, ніхто не постраждав, адже узбережжя було пустим.

Однак 11 червня в Одеській області таки стався трагічний випадок. У селі Грибівка чоловік, попри заборону, пішов відпочивати на пляж із сім'єю. В морі він натрапив на російську міну та загинув. Ще одному відпочивальнику дивом вдалося вижити.

Братчук закликав місцевих жителів не відпочивати біля моря, адже це небезпечно. За його словами, після зустрічі людини з протикорабельною міною вже не буде кого ховати.

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