Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Таку заяву зробили після того, як низка ЗМІ опублікували неправдиву інформацію щодо цього інциденту.
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Військовослужбовці не підривалися на пляжі
На Одещині 2 липня двоє чоловіків підірвалися на пляжі. Один із них загинув на місці, а інший – отримав контузію. Після цього у низці ЗМІ заявили, що постраждалі буцімто були військовими. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Братчук оприлюднив офіційне повідомлення об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України.
Чоловіки, які, порушуючи заборону, купалися в морі на Одещині та стали жертвами невідомого вибухового пристрою, не є військовослужбовцями, зокрема Сил територіальної оборони ЗСУ,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, правоохоронці також такого не повідомляли, тож інформація, яку поширюють деякі видання та ресурси, – неправдива. Ба більше, вона дискредитує Збройні Сили України.
"ЗМІ, які це поширили, рекомендовано спростувати неправдиве повідомлення та виправити інформацію. Інакше для захисту ділової репутації та честі ЗСУ буде вжито заходи в судовому порядку", – підсумували в об'єднаному координаційному пресцентрі сил оборони Півдня.
Коротко про інші вибухи на пляжах Одещини
- Ввечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло російську протикорабельну міну. Вона здетонувала, проте, на щастя, ніхто не постраждав, адже узбережжя було пустим.
- Однак 11 червня в Одеській області таки стався трагічний випадок. У селі Грибівка чоловік, попри заборону, пішов відпочивати на пляж із сім'єю. В морі він натрапив на російську міну та загинув. Ще одному відпочивальнику дивом вдалося вижити.
- Братчук закликав місцевих жителів не відпочивати біля моря, адже це небезпечно. За його словами, після зустрічі людини з протикорабельною міною вже не буде кого ховати.
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