Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Такое заявление сделали после того, как ряд СМИ опубликовали ложную информацию об этом инциденте.

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Военнослужащие не подрывались на пляже

В Одесской области 2 июля двое мужчин подорвались на пляже. Один из них погиб на месте, а другой – получил контузию. После этого в ряде СМИ заявили, что пострадавшие якобы были военными. Однако эта информация не соответствует действительности.

Братчук обнародовал официальное сообщение объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Мужчины, которые в нарушение запрета купались в море в Одесской области и стали жертвами неизвестного взрывного устройства, не являются военнослужащими, в том числе и Сил территориальной обороны ВСУ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители также такого не сообщали, поэтому информация, которую распространяют некоторые издания и ресурсы, – неправдива. Более того, она дискредитирует Вооруженные Силы Украины.

"Распространившим это СМИ рекомендовано опровергнуть ложное сообщение и исправить информацию. Иначе для защиты деловой репутации и чести ВСУ будут приняты меры в судебном порядке", – подытожили в объединенном координационном пресс-центре сил обороны Юга.

Обратите внимание! Точное количество российских мин в Черном море пока неизвестно. По подсчетам экспертов, их может быть до 600.

Коротко о других взрывах на пляжах Одесской области

Вечером 21 июня на один из одесских пляжей выбросило российскую противокорабельную мину. Она детонировала, однако, к счастью, никто не пострадал, ведь побережье было пустым.

Однако 11 июня в Одесской области все-таки произошел трагический случай. В селе Грибовка мужчина, несмотря на запрет, отправился отдыхать на пляж с семьей. В море он наткнулся на российскую мину и погиб. Еще одному отдыхающему чудом удалось выжить.

Братчук призвал местных жителей не отдыхать у моря, ведь это опасно. По его словам, после встречи человека с противокорабельной миной уже некого будет хоронить.

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