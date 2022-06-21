К счастью, никто не пострадал. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Он в очередной раз напомнил одесситам о запрете посещения пляжей и купания в море.

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В зданиях рядом выбило окна

Мина сдетонировала возле села Сычавка, информирует "Суспільне". Взрыв охватил около 100 метров территории вокруг боеприпаса. Рядом был строительный вагончик, в нем выбило окна от взрыва.

На пляже в тот момент не оказалось отдыхающих. В сети обнародовали фото с разрушениями в результате взрыва.

На одесском пляже сдетонировала мина / Фото Южной полиции:

В Одесской области подорвался мужчина

В Одесской области 11 июня произошел трагичный случай. В селе Грибовка мужчина, несмотря на запрет, отправился отдыхать на пляж с семьей. Он хотел проверить глубину, но наткнулся на российскую мину. К сожалению, он погиб.

Печальный случай произошел с семьей внутренних переселенцев из Донецкой области. Еще одному мужчине чудом удалось выжить. Выяснили, что это одна из мин, которые расставили в Черном море российские корабли. В течение недели на побережье выносилось еще несколько боеприпасов.

Черное море заминировано

Россия намеренно заминировала Черное море и разместила свой флот, чтобы Украина не могла экспортировать зерно и другие товары. Черноморские порты заблокированы.

Российские мины выносит не только на украинские берега. Например, еще в марте Турция и Румыния обнаруживали эти боеприпасы, которые дрейфовали в море.

Точное количество российских взрывоопасных предметов в Черном море пока неизвестно. По подсчетам экспертов, вражеских мин в море может быть до 600.

Поэтому людей призывают быть особенно осторожными. Если видите мину, следует немедленно отойти подальше и вызвать полицию.

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