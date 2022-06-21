На щастя, ніхто не постраждав. Про це розповів глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він вкотре нагадав одеситам про заборону відвідування пляжів та купання в морі.
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У будівлях поруч повибивало вікна
Міна здетонувала біля села Сичавка, інформує "Суспільне". Вибух уразив близько 100 метрів території навколо боєприпасу. Поряд був будівельний вагончик, у ньому вибило вікна від вибуху.
На пляжі в той момент не виявилось відпочивальників. В мережі оприлюднили фото з руйнуваннями внаслідок вибуху.
На одеському пляжі здетонувала міна / Фото Южненської поліції:
На Одещині підірвався чоловік
В Одеській області 11 червня стався трагічний випадок. У селі Грибівка чоловік, попри заборону, пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він хотів перевірити глибину, але натрапив на російську міну. На жаль, він загинув.
Сумний випадок стався з родиною внутрішніх переселенців з Донецької області. Ще одному чоловіку дивом вдалося вижити. З'ясували, що це одна з тих мін, які розставили в Чорному морі російські кораблі. Впродовж тижня на узбережжя виносило ще декілька таких боєприпасів.
Чорне море заміноване
- Росія навмисно замінувала Чорне море та розмістила свій флот, аби Україна не могла експортувати зерно та інших товарів. Чорноморські порти заблоковані.
- Російські міни виносить не тільки на українські береги. Наприклад, ще у березні Туреччина та Румунія виявляли ці боєприпаси, які дрейфували у морі.
- Точна кількість російських вибухонебезпечних предметів у Чорному морі наразі невідома. За підрахунками експертів, ворожих мін у морі може бути до 600.
- Тому людей закликають бути особливо обережними. Якщо бачите міну, слід негайно відійти якомога далі і викликати поліцію.
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