Деталі про наслідки обстрілів в ефірі національного телемарафону розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами Братчука, одна з російських ракет типу "Онікс" влучила одразу біля цвинтаря.

Росіяни воюють навіть з мертвими українцями,

– наголосив речник ОВА.

Наразі ситуація в регіоні контрольована. Братчук наголосив, що найбільша загроза – це ракетні удари. 21 червня на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу, однак "прильотів" не було.

Деталі про масштабну атаку на Одеську область

Російська армія за 3 години випустила з тимчасово окупованого Криму 14 ракет "Онікс" по Півдню України. 9 з них полетіли в Одеську область, а 5 – в Очаків на Миколаївщині. Один смертоносний снаряд влучив у великий продовольчий склад. На жаль, там загинув охоронець.

Крім того, в одному з районів Одеської області пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Зауважимо, раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни атакували околиці Очакова, гирло Дунаю, Білгород-Дністровський район Одещини та обласний центр.

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Зверніть увагу! Росіяни атакували Одеську область і вночі проти 19 червня. Тоді Силам ППО вдалося збили 2 ракети "Онікс".

Останні новини про війну в Україні

У РНБО попередили про загрозу російських провокацій найближчим часом. Зокрема, росіяни можуть готувати криваві плани на 22 червня. У цей день в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Влада закликала українців бути обачними й краще не відвідувати місця масового скупчення населення.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, українські військові знову атакували росіян на Зміїному. Наші воїни випустили по ворожих позиціях на острові декілька ракет. Російська техніка відправилася вслід за кораблем.

Сьогодні окупанти обстріляли з артилерії Харків та область. Через це 10 місцевих мешканців зазнали поранень, а 4 – на жаль, загинули.

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