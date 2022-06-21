Деталі про наслідки обстрілів в ефірі національного телемарафону розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами Братчука, одна з російських ракет типу "Онікс" влучила одразу біля цвинтаря.

Росіяни воюють навіть з мертвими українцями,
– наголосив речник ОВА.

Наразі ситуація в регіоні контрольована. Братчук наголосив, що найбільша загроза – це ракетні удари. 21 червня на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу, однак "прильотів" не було.

Деталі про масштабну атаку на Одеську область

Російська армія за 3 години випустила з тимчасово окупованого Криму 14 ракет "Онікс" по Півдню України. 9 з них полетіли в Одеську область, а 5 – в Очаків на Миколаївщині. Один смертоносний снаряд влучив у великий продовольчий склад. На жаль, там загинув охоронець.

Крім того, в одному з районів Одеської області пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Зауважимо, раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни атакували околиці Очакова, гирло Дунаю, Білгород-Дністровський район Одещини та обласний центр.

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