Провокації можливі у День вшанування пам'яті жертв війни

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) наголосили, що провокації росіяни можуть влаштувати під час заходів з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв війни.

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Довідка! Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

У цей день в різних регіонах України проходять заходи з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ Росії із можливими ракетними обстрілами,

– наголосили у ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації застерегли:

утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;

в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;

у приміщеннях пам'ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.

До слова, радник Офісу Президента Олексій Арестович попередив про ймовірні ракетні обстріли Києва найближчими днями, відтак він теж наполегливо закликав громадян переходити в укриття під час сигналів повітряної тривоги.

Це пов'язано з тим, що у Кремлі анонсували атаки по території України після знищення нафтових веж у Чорному морі.

Загроза ракетних обстрілів, на жаль, є завжди

Погрози від окупантів бити по "центрах ухвалення рішень" лунають не вперше. Зокрема, нещодавно президент країни-агресорки Володимир Путін заговорив про якісь "червоні лінії", які він хоче залишити при собі, і "відповідні дії" зі сторони загарбницької армії.

Крім того, у Кремлі заявляли, що завдаватимуть нових ударів по території України, якщо Захід й надалі поставлятиме ЗСУ озброєння.

Водночас з 24 лютого росіяни обстрілюють Україну безперервно. "Прильоти" уже були чи не в кожній області.

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