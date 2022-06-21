Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова. Вона додала, що, крім того, під обстріл потрапив один з населених пунктів на півночі Харківщини. Там постраждала 1 людина та, на жаль, від отриманих осколкових поранень загинула 8-річна дитина.

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Попова уточнила, що цього разу Харків обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, які можуть бити за кілька десятків кілометрів від міста. Окупанти використовують цю можливість та здійснюють постійні масовані удари.

Це просто боротьба та залякування нашого регіону. Але ніхто не боїться,

– сказала радниця голови ОВА.

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Дещо раніше про обстріли Харкова повідомляв і очільник ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що, обстрілюючи житлові райони міста, загарбники чинять терор проти мирного населення.

За його інформацією, обстріли зафіксували в Індустріальному районі. А у промисловій зоні в східній частині міста спалахнула пожежа. Через вибухи у деяких районах є перебої зі світлом, водопостачанням та зв'язком.

Синєгубов закликав харків'ян бути максимально обережними та не перебувати на вулиці без необхідності, адже це вкрай небезпечно.

Росіяни руйнують навчальні заклади Харківщини

Наталія Попова пригадала, що ворожі удари харків'яни чули і вночі. Унаслідок ракетного удару була зруйнована будівля житлово-комунального коледжу імені Бекетова.

За інформацією кореспондентки 24 каналу Анни Черненко, окупанти розбили центральний корпус навчального закладу – завалилися 5 поверхів будівлі. Попередньо фахівці оцінили руйнування коледжу на 40 – 60%. На щастя, поранених чи загиблих унаслідок цього удару немає. Охоронці коледжу перебували в теплиці навчального закладу.

Житлово-комунальний коледж став третім навчальним закладом на Харківщині, що постраждав від ворожих снарядів. Напередодні росіяни влучили ракетою у професійний ліцей залізничного транспорту в Люботині. Унаслідок цього сильно пошкодилася частина 2-поверхової будівлі. Тут також обійшлося без жертв. Дивом вціліла охоронниця, яка була в будівлі у момент удару.

Також загарбники атакували Харківський державний біотехнологічний університет. Один зі снарядів влучив просто перед входом до університету. Вибуховою хвилею вибило усі вікна та вирвало двері до кабінетів. На жаль, унаслідок цієї атаки 1 людина загинула.

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