Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона наголосила, що протягом останньої ночі було 2 ворожих ракетних удари по місту.

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Росіяни обстріляли коледж

За словами журналістки, одна з російських ракет влучила в житлово-комунальний коледж. На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок цього обстрілу немає. Вона додала, що охорона перебувала в теплиці навчального закладу.

"Ворожою ракетою розбили центральний корпус, завалилися 5 поверхів будівлі. За попередньою оцінкою фахівців, навчальний корпус зруйнований на 40% – 60%", – розповіла кореспондентка.

Жахливі наслідки обстрілу житлово-комунального коледжу в Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал

Поліція назвала обстріли геноцидом

Вона наголосила, що ніхто не може зрозуміти, чому росіяни гатили по навчальному закладу. Поліція, яка працювали на місці, назвала це геноцидом, оскільки протягом останніх днів російські нелюди цілять по цивільних освітніх об'єктах.

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"Вражає те, що вже 2 добу поспіль росіяни цілеспрямовано нищать українські навчальні заклади. Учора, 20 червня, окупанти обстріляли зооветеринарну академію в Малій Данилівці та залізничний ліцей в Люботині. Тобто сьогодні постраждав вже 3 заклад освіти", – підкреслила журналістка.

Не перший обстріл

Вона зазначила, що це вже не перший обстріл цього житлово-комунального коледжу. За інформацією, по ньому загарбники гатили ще в березні 2022 року.

Внаслідок березневого обстрілу пошкодило гуртожиток – від прильоту залишилась діра на рівні 4 – 5 поверхів. Крім того, у теплицях побило скляні дахи, тому через холод багато рослин померло.

У березні окупанти знищили багато теплиць коледжу / Фото Анни Черненко, 24 канал

"Після першого удару, студенти й викладачі почали ремонтувати пошкоджене майно своїми силами. Однак зараз кажуть, що самі не впораються з масштабною відбудовою", – зауважила кореспондентка.

Вона також зазначила, що тут навчають ландшафтних дизайнерів. Тож студенти коледжу хочуть взяти участь у розробці проєктів для відновленого навчального закладу.

Кореспондентка розповіла про наслідки обстрілу коледжу в Харкові: дивіться відео



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