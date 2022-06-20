Ексклюзивні деталі ракетного обстрілу 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона також зазначила, що один із снарядів влучив прямо перед входом до університету, вибуховою хвилею вибило геть усі вікна та повиривало вхідні двері кабінетів.

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Удар був надзвичайно сильним, пом'якшувальну дію від снаряду виконав асфальт, зазначає кореспондентка із Харкова.

Як виглядав біотехнологічний університет колись та після обстрілу росіянами



Фото Анни Черненко для 24 каналу Фото Анни Черненко для 24 каналу

Анна Черненко розповідає, що цей університет готує ветеринарів, які потім працюють у Харківській області та по всій Україні. Руйнація цього навчального закладу однозначно впливає на українську освіту, адже тут є старовинні аудиторії.

На території університету також є музей, де знаходяться світові експонати, які не мають жодного аналога.

Кілька студентів, які мешкають у гуртожитку та викладачі університету, майже одразу після удару прибули сюди та почали прибирати територію, додає журналістка.

На жаль, внаслідок цієї ракетної атаки є 1 загиблий,

– говорить Анна Черненко.

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