Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. За її словами, таку заборону російські нелюди встановили на 2 роки.

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Заборона виїзду

У тимчасово окупованій Балаклії, що в Харківській області, російські загарбники заявили, що вони забороняють всім місцевим жителям виїзд з території міста протягом 2 років,

– розповіла журналістка.

Як вона зазначила, загарбники обіцяють карати тих, хто таки наважиться евакуюватись з окупованого міста. Однак поки не відомо, яка саме відповідальність чекає на людей – кримінальна, адміністративна або ж щось інше.

"Поки російські окупанти лише погрожують", – зауважила кореспондентка.

Евакуація триває

Вона зазначила, що інформацію щодо заборони виїзду ще перевіряють. Водночас висловила сподівання, що жителям Балаклії таки матимуть змогу покинути тимчасово окуповане місто.

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Крім того, журналістка наголосила, що евакуації з інших тимчасово окупованих населених пунктів Харківщини відбуваються, хоча й не у великих масштабах. Утім, людям таки вдається виїжджати на вільну територію України.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Російські військові продовжують нещадно гатити по Харкові та області. У ночі проти 16 червня загарбники обстріляли Індустріальний район обласного центру.

Крім того, російські нелюди також обстрілювали населені пункти Харківщини, зокрема – Базаліївку, Леб'яже, Золочів, Уди, Верхній Салтів. Внаслідок ворожих обстрілів спалахнули 3 пожежі.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Збройні Сили України "підрізають тимчасово окупований Ізюм із заходу". Він пояснив, що українські захисники роблять це для того, аби послабити наступ російських загарбників на Слов'янському напрямку.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині продовжуються активні бої за Рубіжне. Він наголосив, що наші військові відбивають атаки ворога та завдають йому великих втрат.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські військові почали обстрілювати Харків значно потужнішими бомбами та ракетами. Саме тому зараз місто зазнає значних руйнувань.

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