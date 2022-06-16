Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. По ее словам, такой запрет российские изверги установили на 2 года.

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Запрет выезда

Во временно оккупированной Балаклее в Харьковской области российские захватчики заявили, что они запрещают всем местным жителям выезд с территории города в течение 2 лет,

– рассказала журналистка.

Как она отметила, захватчики обещают наказывать тех, кто таки решится эвакуироваться из оккупированного города. Однако пока не известно, какая именно ответственность ждет людей – уголовная, административная или что-то другое.

"Пока российские кафиры только угрожают", - отметила корреспондентка.

Эвакуация продолжается

Она отметила, что информацию о запрете на выезд еще проверяют. В то же время выразила надежду, что жителям Балаклеи все-таки будет возможность покинуть временно оккупированный город.

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Кроме того, журналистка подчеркнула, что эвакуации из других временно оккупированных населенных пунктов Харьковщины проходят, хотя и не в больших масштабах. Впрочем, людям таки удается выезжать на свободную территорию Украины.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Российские военные продолжают беспощадно бить по Харькову и области. В ночь на 16 июня захватчики обстреляли Индустриальный район областного центра.

Кроме того, российские изверги также обстреливали населенные пункты Харьковщины, в частности – Базалиевку, Лебяже, Золочев, Уды, Верхний Салтов. В результате вражеских обстрелов вспыхнули 3 пожара.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные Силы Украины "подрезают временно оккупированный Изюм с запада". Он пояснил, что украинские защитники делают это для того, чтобы ослабить наступление российских захватчиков на Славянском направлении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области продолжаются активные бои за Рубежное. Он подчеркнул, что наши военные отражают атаки врага и наносят ему большие потери.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные начали обстреливать Харьков более мощными бомбами и ракетами. Именно поэтому сейчас город терпит значительные разрушения.

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