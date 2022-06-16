Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину

Об актуальной ситуации и событиях прошедших суток в регионе 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, в областном центре ночью раздался большой взрыв – "прилетело" в Индустриальный район города.

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Кроме того, россияне обстреливали населенные пункты на севере и востоке Харьковщины, в частности – Базалиевку, Лебяже, Золочев, Уды, Верхний Салтов.

Из-за вражеских обстрелов в области вспыхнули 3 пожара. Было уничтожено административное здание, производство и экосистема – вероятно поле.

Журналистка напомнила, что вчера, 15 июня, мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал новую статистику разрушений. В разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой он рассказал, что только в Харькове за время полномасштабной войны России с Украиной пострадали 3584 дома и 468 админзданий. Из них:

109 школ,

99 садиков,

50 медицинских заведений.

Кроме того, 15 июня Харьков посетили генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Они осмотрели одни из наиболее пострадавших районов города – центр и Салтовку, где есть большое количество поврежденных и разрушенных частных домов и многоэтажек.

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Анна Черненко подчеркнула и подтвердила слова военных относительно того, что кафиры готовятся наступать на некоторых направлениях в Харьковской области, а на некоторый штурм и не прекращался. Самым сложным сектором останутся Изюмщина.

Однако, по словам журналистки, начала появляться пока что официально не подтвержденная информация о том, что Вооруженным Силам Украины осталось до Изюма около 10 километров.

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Понятно, что каждый километр здесь сложный, и за каждый километр идут бои, но все же верим, что Изюмщину, уже долго находящуюся под контролем россиян, вернут так же, как и другие временно оккупированные территории Харьковщины и Украины.

– подчеркнула Анна Черненко.

Корреспондентка 24 канала рассказала о ситуации в Харьковской области: смотрите видео