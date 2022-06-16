Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину

Про актуальну ситуацію та події минулої доби в регіоні 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, в обласному центрі вночі пролунав великий вибух – "прилетіло" в Індустріальний район міста.

До теми "Вивозили з потрійним переломом": як пенсіонери села Харківщини рятувались від росіян

Крім того, росіяни обстрілювали населені пункти на півночі та сході Харківщини, зокрема – Базаліївку, Леб'яже, Золочів, Уди, Верхній Салтів.

Через ворожі обстріли в області спалахнули 3 пожежі. Було знищено адміністративна будівля, виробництво та екосистема – імовірно, поле.

Журналістка нагадала, що вчора, 15 червня, міський голова Харкова Ігор Терехов оприлюднив нову статистику руйнувань. У розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою він розповів, що лише в місті Харків за час повномасштабної війни Росії з Україною постраждали 3584 будинки та 468 адмінбудівель. З них:

109 шкіл,

99 садочків,

50 медичних закладів.

Крім того, 15 червня Харків відвідали генпрокурорка України Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Вони оглянули одні з найбільш постраждалих районів міста – центр та Салтівку, де є велика кількість пошкоджених і зруйнованих приватних будинків і багатоповерхівок.

Українські військові продовжують контрнаступ

Анна Черненко наголосила та підтвердила слова військових щодо того, що окупанти готуються наступати на деяких напрямках на Харківщині, а на деякий штурм і не припинявся. Найскладнішим сектором залишаться Ізюмщина.

Однак, за словами журналістки, почала з'являтися поки що офіційно не підтверджена інформація про те, що Збройним Силам України залишилося до Ізюма близько 10 кілометрів.

Зверніть увагу Навіть на Салтівці: у Харкові масово почали повертати газ у зруйновані будинки

Зрозуміло, що кожен кілометр тут складний, і за кожен кілометр йдуть бої, але все ж віримо, що Ізюмщину, яка вже довго перебуває під контролем росіян, повернуть так само як і інші тимчасово окуповані території Харківщини та України,

– підкреслила Анна Черненко.

Кореспондентка 24 каналу розповіла про ситуацію на Харківщині: дивіться відео