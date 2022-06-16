Про це 24 каналу ексклюзивно розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що попри всі негаразди, активно тривають відновлювані роботи і це помітно навіть неозброєним оком.
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Постійно відбуваються певні ремонтні роботи, рятувальники ДСНС не припиняють свою роботу, зазначила кореспондентка.
Відновлення газопостачання у Харкові
"Хотілось би відзначити роботу працівників газових служб, які на другий день війни, попри все виїздили на виклики і проводили ремонтні роботи, часто у нестерпних умовах", – говорить Анна Черненко.
Попри неспокійну ситуацію – робота рятувальників триває постійно / Фото Анни Черненко, 24 канал
Вибухи та вибухові хвилі дуже сильно пошкодили саме газопроводи у багатоповерхівках, часом здавалося, що метал не може так вигинатись, говорить кореспондентка із Харкова.
Станом на зараз, харківські газовики повернули газопостачання до таких постраждалих місць, як – селище Жуковський, мікрорайон Обрій, Кулиничі. Зараз триває активна фаза робіт саме на Салтівці,
– розповідає Анна Черненко.
"Вже повернули газопостачання 5 тисячам споживачів у цьому районі, ще 5 тисяч перебувають у роботі і поки 20 тисяч все ще залишаються без газу у домівках", – додає журналістка.
За словами Черненко, ці 20 тисяч будинків, які все ще без газу – дуже часто є такими, які не підлягають відновленню, на жаль.
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Що відомо про останні атаки росіян на Харківщину
- Російські окупанти обстріляли Харків касетними боєприпасами. Про це повідомили в Amnesty International, крім того, зазначили, що такі снаряди заборонені у світі, оскільки завдають надмірних ушкоджень та мають невибіркову дію.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась, однак росіяни використовують значно потужніші бомби та ракети. Саме тому руйнування, яких зараз зазнає місто, дуже значні.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ситуація на Харківщині загострилась. За його словами, російські окупанти кинули оперативні резерви на північ Харківської області.
- Арестович повідомив, що бої тривають в районі Козачої Лопані, Тернової, у районі Байрака та Борщової. Тобто саме туди намагаються рухатися наші захисники та контратакувати противника.