Про це 24 каналу ексклюзивно розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що попри всі негаразди, активно тривають відновлювані роботи і це помітно навіть неозброєним оком.

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Постійно відбуваються певні ремонтні роботи, рятувальники ДСНС не припиняють свою роботу, зазначила кореспондентка.

Відновлення газопостачання у Харкові

"Хотілось би відзначити роботу працівників газових служб, які на другий день війни, попри все виїздили на виклики і проводили ремонтні роботи, часто у нестерпних умовах", – говорить Анна Черненко.



Попри неспокійну ситуацію – робота рятувальників триває постійно / Фото Анни Черненко, 24 канал

Вибухи та вибухові хвилі дуже сильно пошкодили саме газопроводи у багатоповерхівках, часом здавалося, що метал не може так вигинатись, говорить кореспондентка із Харкова.

Станом на зараз, харківські газовики повернули газопостачання до таких постраждалих місць, як – селище Жуковський, мікрорайон Обрій, Кулиничі. Зараз триває активна фаза робіт саме на Салтівці,

– розповідає Анна Черненко.

"Вже повернули газопостачання 5 тисячам споживачів у цьому районі, ще 5 тисяч перебувають у роботі і поки 20 тисяч все ще залишаються без газу у домівках", – додає журналістка.

За словами Черненко, ці 20 тисяч будинків, які все ще без газу – дуже часто є такими, які не підлягають відновленню, на жаль.

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