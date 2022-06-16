Об этом 24 канала эксклюзивно рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что, несмотря на все проблемы, активно продолжаются возобновляемые работы и это заметно даже невооруженным глазом.

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Постоянно проходят определенные ремонтные работы, спасатели ГСЧС не прекращают свою работу, отметила корреспондентка.

Восстановление газоснабжения в Харькове

"Хотелось бы отметить работу работников газовых служб, которые на второй день войны, несмотря на все выезжали на вызовы и проводили ремонтные работы, часто в невыносимых условиях", - говорит Анна Черненко.



Несмотря на беспокойную ситуацию – работа спасателей продолжается постоянно / Фото Анны Черненко, 24 канал

Взрывы и взрывные волны очень сильно повредили газопроводы в многоэтажках, порой казалось, что металл не может так изгибаться, говорит корреспондент из Харькова.

На данный момент, харьковские газовики вернули газоснабжение в такие пострадавшие места, как – поселок Жуковский, микрорайон Обрий, Кулиничи. Сейчас идет активная фаза работ именно на Салтовке,

– рассказывает Анна Черненко.

"Уже вернули газоснабжение 5 тысяч потребителей в этом районе, еще 5 тысяч находятся в работе и пока 20 тысяч все еще остаются без газа в домах", – добавляет журналистка.

По словам Черненко, эти 20 тысяч домов, которые все еще без газа – очень часто являются такими, которые не подлежат восстановлению, к сожалению.

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