Об этом 24 канала эксклюзивно рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что, несмотря на все проблемы, активно продолжаются возобновляемые работы и это заметно даже невооруженным глазом.
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Постоянно проходят определенные ремонтные работы, спасатели ГСЧС не прекращают свою работу, отметила корреспондентка.
Восстановление газоснабжения в Харькове
"Хотелось бы отметить работу работников газовых служб, которые на второй день войны, несмотря на все выезжали на вызовы и проводили ремонтные работы, часто в невыносимых условиях", - говорит Анна Черненко.
Несмотря на беспокойную ситуацию – работа спасателей продолжается постоянно / Фото Анны Черненко, 24 канал
Взрывы и взрывные волны очень сильно повредили газопроводы в многоэтажках, порой казалось, что металл не может так изгибаться, говорит корреспондент из Харькова.
На данный момент, харьковские газовики вернули газоснабжение в такие пострадавшие места, как – поселок Жуковский, микрорайон Обрий, Кулиничи. Сейчас идет активная фаза работ именно на Салтовке,
– рассказывает Анна Черненко.
"Уже вернули газоснабжение 5 тысяч потребителей в этом районе, еще 5 тысяч находятся в работе и пока 20 тысяч все еще остаются без газа в домах", – добавляет журналистка.
По словам Черненко, эти 20 тысяч домов, которые все еще без газа – очень часто являются такими, которые не подлежат восстановлению, к сожалению.
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Что известно о последних атаках россиян на Харьковщину
- Российские кафиры обстреляли Харьков кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Amnesty International , кроме того, отметили, что такие снаряды запрещены в мире, поскольку наносят чрезмерные повреждения и оказывают неизбирательное действие.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, однако россияне используют значительно мощные бомбы и ракеты. Именно поэтому разрушения, которые сейчас испытывает город, очень значительны.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что ситуация в Харьковской области обострилась. По его словам, российские кафиры бросили оперативные резервы на север Харьковской области.
- Арестович сообщил, что бои продолжаются в районе Казачьей Лопани, Терновой, в районе Байрака и Борщевой. То есть именно туда пытаются двигаться наши защитники и контратаковать противника.