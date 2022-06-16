Переважно це відбувається силами місцевих мешканців та волонтерів. Про життя в окупації та евакуацію кореспондентці 24 каналу Анні Черрненко розповіли місцеві мешканці.

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Пенсіонери, які проживають у селі Мала Рогань / Фото 24 каналу

Жителька села Валентина Диба розповіла про жахи, з якими стикнулася під час евакуації. "Половину машини розбомбили. Чоловік контужений, дитина на колінах, дружина загинула. Молода дівчина…", – говорить жінка.

Виїхати було майже неможливо

Коли мене вивозили стріляли гради. Я не боялася, а тут притиснуло. Потім мене вивозили на трасу, аби доставити у лікарню. Волонтери забрали й вивезли через Ольхівку. Боже, як же там стріляли… Наші українці зробили мені укол, був потрійний перелом, голова розбита, ребра побиті,

– каже пані Валентина.

Розкрадали усе, що бачили

Росіяни вкотре довели, що вони – армія мародерів та вбивць. Так, Надія Борисенко розповіла про майно, яке крали окупанти.

"Вибили вікна, залізли та перевернули усе. Забрали постільну білизну та ковдри, їм же холодно було спати. Газові балони брали, телевізори, планшети", – каже Надія.

Пережитим поділилася й Валентина Ріпа. За її словами, виходити з укриття вдавалося ненадовго. "Вискочимо і знову у погріб. Тут були страшні бої. Саме наші хлопці давали їм так, що вони повтікали поранені, – говорить вона.

Наслідки "рускава міра" у селі Мала Рогань / Фото 24 каналу

Мешканці Малої Рогані радіють, що ЗСУ вигнали окупантів з рідної землі. Сьогодні вони намагаються повернутися до звичного життя.

Українські захисники звільнили селище від окупантів / Фото 24 каналу

Зауважимо, що жителів села активно підтримують волонтери. Вони гуртуються, аби нагодувати громаду.

Волонтери готують для жителів селища / Фото 24 каналу

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