В основном это происходит силами местных жителей и волонтеров. О жизни в оккупации и эвакуации корреспондентке 24 канала Анне Черненко рассказали местные жители.

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Пенсионеры, проживающие в селе Малая Рогань / Фото 24 канала

Жительница села Валентина Дыба рассказала об ужасах, с которыми столкнулась во время эвакуации. "Половину машины разбомбили. Муж контужен, ребенок на коленях, жена погибла. Молодая девушка…", – говорит женщина.

Уехать было почти невозможно

Когда меня вывозили, стреляли гряды. Я не боялась, а тут придавило. Потом меня вывозили на трассу, чтобы доставить в больницу. Волонтеры забрали и вывезли через Ольховку. Боже, как там стреляли… Наши украинцы сделали мне укол, был тройной перелом, голова разбитая, ребра побитые,

– говорит Валентина.

Разворовывали все, что видели

Россияне еще раз доказали, что они – армия мародеров и убийц. Да, Надежда Борисенко рассказала об имуществе, которое воровали оккупанты.

"Выбили окна, залезли и перевернули все. Забрали постельное белье и одеяла, им же было холодно спать. Газовые баллоны брали, телевизоры, планшеты", – говорит Надежда.

Пережитым поделилась и Валентина Рипа. По ее словам, выходить из укрытия удавалось ненадолго. "Выскочим и снова в погреб. Здесь были страшные бои. Именно наши ребята давали им так, что они удрали раненые, – говорит она.

Последствия "русского мира" в селе Малая Рогань / Фото 24 канала

Жители Малой Рогани радуются, что ВСУ выгнали оккупантов из родной земли. Сегодня они пытаются вернуться к привычной жизни.

Украинские защитники освободили поселок от оккупантов / Фото 24 канала

Заметим, что жителей села активно поддерживают волонтеры. Они объединяются, чтобы накормить общину.

Волонтеры готовят для жителей поселка / Фото 24 канала

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