Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Он отметил, что российские захватчики не устают придумывать новые виды "бизнеса", чтобы обворовывать жителей временно оккупированных территорий Украины.

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Циничный запрет кафиров

По словам журналиста, из оккупированного небольшого поселка городского типа Черниговка в Запорожской области поступила информация, что российские изверги запретили местным заготавливать любые дрова, даже сухие веточки.

В то же время сами организовали "бизнес". Оккупанты спиливают посадки леса, возят дрова и предлагают местному населению покупать древесину у них,

– рассказал корреспондент.

В то же время он отметил, что тех, кто не послушается и будет собирать даже лежащие на земле сухие ветви, изверги привлекут к ответственности. Так они в очередной раз придумали "гениальный" бизнес-план, как заработать на местных.

Еще один "невероятный бизнес"

Журналист также добавил, что на оккупированных территориях уже было много схожих случаев. В частности, местным также запретили ловить рыбу в Азовском море.

Теперь кафиры ее ловят сами, а потом продают жителям оккупированных территорий,

– отметил он.

Женщина-рекетирка

Во временно оккупированном Запорожье гауляйтерша Кирилловка коллаборантка Екатерина Уманец ввела дань для местного населения. Неадекватная женщина потребовала у местных, торгующих на рынке, платить пошлину "за место".

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Отмечается, что торговые ряды, за места в которых требуется платить гауляйтер, установил для людей председатель Кирилловской общины Иван Малеев, чтобы там они могли реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию. И самое главное, что там всегда можно было торговать бесплатно.

Также она потребовала у всех предпринимателей платить ей за просто так – 1000 гривен в месяц. Так по добрым традициям "русского мера", получив клочок временной власти, гауляйтерша решила сразу заняться рэкетирством.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Во временно оккупированном Запорожье в окрестностях Новозлатополя российские захватчики развернули танковый учебный полигон. Отмечается, что россияне привезли в село железнодорожный поезд из Крыма с цистернами наполненными горючим.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в Запорожье кадыровцы открыли огонь по своим "коллегам" бурятам. Он отметил, что между этими враждебными группировками уже были недоразумения.

Во временно оккупированных Родах русские военные неоднократно пытались обустроить склады с боеприпасами и топливом. Однако наши защитники постоянно находили их и уничтожали.

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