Танковый полигон захватчики развернули в окрестностях Новозлатополя. Они привезли в село железнодорожный поезд из Крыма. Об этом сообщают защитники Запорожского края 15 июня.

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Россияне обустроили полигон в Запорожской области

В окрестностях населенного пункта Новозлатополь обнаружен учебный танковый полигон противника. Зафиксировано прибытие военнослужащих России, а также с территории оккупированной АР Крым железнодорожного поезда с цистернами с горючим,

– говорится в сообщении.

Информации о подготовке к возможному наступлению в этом районе нет. На всех линиях разграничения украинские военные сдерживают наступление врага.

Ситуация в Запорожской области за сутки 14 июня

На Запорожском направлении существенных изменений нет. Подразделения сил обороны продолжают держать оборону. Активных действий со стороны российских оккупантов не было. Основные усилия они сосредотачивали на перегруппировке собственных сил и средств, удерживании ранее захваченных территорий, обстреле ВСУ.

За прошедшие сутки россияне обстреляли окрестности Гуляйполя и Каменского. Разрушения получили 9 домов. Кроме этого, зафиксировано 34 обстрела позиций ВСУ вдоль линии столкновения из всего спектра вооружения в районе 19 населенных пунктов. В частности, Гуляйполе, Червоное, Малиновку и Ольговское захватчик обстрелял из "Градов", а Первомайское попало под огонь "Смерча".

В Запорожской области россияне продолжают воровать автомобили. За минувшие сутки они угнали одно авто в Бердянске, автобус в Пришибе и авто в Каменке.

На блокпосту в Васильевке из автобуса "Херсон – Запорожье" российские преступники забрали 35-летнего мужчину и увезли в неизвестном направлении.

ВСУ на Запорожском направлении продолжает эффективно работать и уничтожать врага. В течение суток 14 мая украинские военные ликвидировали:

личного состава – 2 человека и 6 человек ранили;

танк – 1;

боевых бронированных машин – 3;

автомобильной техники – 3;

вражеский склад боеприпасов – 1;

блиндаж – 2.

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