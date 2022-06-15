Танковий полігон загарбники розгорнули на околицях Новозлатополя. Вони привезли до села залізничний потяг з Криму. Про це повідомляють оборонці Запорізького краю 15 червня.

Зверніть увагу Ворожий наступ на Слов'янськ триває, росіяни обстріляли Апостолове: основне за 112 день війни

Росіяни облаштували полігон на Запоріжжі

На околицях населеного пункту Новозлатопіль виявлено навчальний танковий полігон противника. Зафіксовано прибуття військовослужбовців рф, а також з території окупованої АР Крим залізничного потягу з цистернами з пальним,

– мовиться в повідомленні.

Інформації про підготовку до можливого наступу в цьому районі немає. На усіх лініях розмежування українські військові стримують наступ ворога.

Ситуація на Запоріжжі за добу 14 червня

На Запорізькому напрямку суттєвих змін немає. Підрозділи Сил оборони продовжують тримати оборону. Активних дій з боку російських окупантів не було. Основні зусилля вони зосереджували на перегрупуванні власних сил і засобів, утриманні раніше захоплених територій, обстрілі ЗСУ.

За минулу добу росіяни обстріляли околиці Гуляйполя та Кам'янського. Руйнувань зазнали 9 будинків. Крім цього, зафіксовано 34 обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі 19 населених пунктів. Зокрема, Гуляйполе, Червоне, Малинівку і Ольгівське загарбник обстріляв з "Градів", а Першотравневе потрапило під вогонь "Смерчу".

На Запоріжжі росіяни продовжують красти автомобілі. За минулу добу вони викрали одне авто в Бердянську, автобус у Пришибі та авто в Кам'янці.

На блокпосту у Василівці з автобуса "Херсон – Запоріжжя" російські злочинці забрали 35-річного чоловіка та повезли в невідомому напрямку.

ЗСУ на Запорізькому напрямку продовжує ефективно працювати та знищувати ворога. Протягом доби 14 травня українські військові ліквідували:

особового складу – 2 особи і 6 осіб поранили;

танк – 1;

бойових броньованих машин – 3;

автомобільної техніки – 3;

ворожий склад боєприпасів – 1;

бліндаж – 2.

Вас може зацікавити – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті: відео