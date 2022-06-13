Небольшая Запорожская "Чернобаевка" называется Пологи. Об этом рассказал корреспондент из Запорожья, сообщает 24 канал.
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Именно в Пологах российские военные пытались сделать свои склады для боеприпасов и топлива, которые необходимы им в случае наступления в направлении Запорожья.
В последнюю неделю наши ребята, наши артиллеристы, с помощью дронов обнаруживали все новые и новые скопления таких боеприпасов. Тогда накрывали их артиллерийским огнем. Очень долго это все потом пылало и взрывалось,
– сообщил корреспондент из Запорожья.
Где российские оккупанты пытались сделать склады с боеприпасами:
- Сначала на территории Пологовского маслоэкстракционного завода.
- Впоследствии в поселке которій граничит с Пологами.
- В третий раз – в районе Пологовского профессионального лицея.
"Оно очень масштабно все взрывается, горит и разлетаются боеприпасы. Это очень хорошо, потому что когда у россиян нет боеприпасов, тогда и наступать нет смысла, потому что нечем стрелять", – пояснил корреспондент.
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Успехи украинских защитников
По его словам, последние сутки наши герои очень неплохо работали в Запорожской области. Они уничтожили ориентировочно 30 – 33 оккупанта и 36 ранили. Есть сожженная техника:
- 3 бронемашины,
- 2 миномета,
- 1 реактивный град,
- сбили беспилотник "Орлан",
- пожгли 6 единиц автомобильной техники,
- уничтожили взводный опорный пункт противника.
"Кроме военных успехов, мы знаем, что рашисты хотели бы наступать на Запорожье. И делают время от времени такие "судороги" – рвутся, пытаются обстреливать, но у них ничего не получается. К сожалению, выходит в них стрелять по мирным населенным пунктам", – сообщил корреспондент.
Он добавил, что были обстреляны многострадальный город Гуляйполе. А также возле него поселок Железнодорожный и Каменский.
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