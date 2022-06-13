Невелика Запорізька "Чорнобаївка" має назву окуповані Пологи. Про це розповів кореспондент із Запоріжжя, повідомляє 24 канал.
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Саме у Пологах російські військові намагалися зробити свої склади із боєприпасів й палива, які необхідні їм у випадку наступу в напрямку Запоріжжя.
Протягом останнього тижня наші хлопці, наші артилеристи, за допомогою дронів виявляли все нові й нові скупчення таких боєприпасів. Тоді накривали їх артилерійським вогнем. Дуже довго це все потім палало та вибухало,
– повідомив кореспондент із Запоріжжя.
Де російські окупанти намагалися зробити склади з боєприпасами:
- Спочатку на території Пологівського олійноекстракційного заводу.
- Згодом в селищі, що однією стороною зачіпає Пологи.
- Втретє – в районі Пологівського професійного ліцею.
"Воно дуже масштабно все вибухає, горить і розлітаються боєприпаси. Це дуже добре, бо коли у росіян немає боєприпасів, тоді й наступати немає сенсу, бо немає чим стріляти", – пояснив кореспондент.
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Успіхи українських захисників
За його словами, останню добу наші герої дуже непогано працювали у Запорізькій області. Вони знищили орієнтовно 30 – 33 окупанти й 36 поранили. Є спалена техніка:
- 3 бронемашини,
- 2 міномети,
- 1 реактивний град,
- збили безпілотник "Орлан",
- попалили 6 одиниць автомобільної техніки,
- знищили взводний опорний пункт противника.
"Крім військових успіхів, ми знаємо, що рашисти хотіли б наступати на Запоріжжя. Й роблять час від часу такі "судоми" – рвуться, намагаються обстрілювати, але в них нічого не виходить. На жаль, виходить в них стріляти по мирним населеним пунктам", – повідомив кореспондент.
Він додав, що були обстріли багатостраждальне місто Гуляйполе. А також біля нього селище Залізничне і Камʼянське.
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