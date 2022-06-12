Росіяни викрадають людей на Запоріжжі

Про це повідомили в Запорізькій ОВА. За їхніми даними, 10 червня у Бердянську російські військові силоміць забрали та повезли в невідомому напрямку 55-річну учасницю АТО Світлану Єргешову.

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Дещо раніше, 7 червня, у селі Орлянське Васильківського району росіяни викрали ще одного учасника бойових дій на Сході – 38-річного Олександра Оленченка.

Крім того, 8 червня окупанти викрали 21-річну Галину Пристенську, яка намагалася евакуюватися до Запоріжжя зі Смирнового Пологівського району. Загарбники забрали її на блокпосту у Василівці.

Актуальна ситуація у Запорізькій області

За минулу добу, 11 червня, ворожі військові обстріляли низку населених пунктів Запоріжжя:

по Кам'янському Васильківського району завдали авіаудару парою штурмовиків Су-25,

Данилівку, Темерівку та Залізничне обстріляли з реактивних систем залпового вогню,

Времівку атакували ворожі танки.

Обстріли Кам'янського, Залізничного та Гуляйполя завдали пошкоджень та руйнувань цивільній інфраструктурі та житловому фонду. Мова йде про 19 будинків, квартир та інфраструктурних об'єктів.

Окрім безпосередньо населених пунктів, загарбники з усього спектру озброєння обстрілювали й позиції українських військових уздовж лінії зіткнення, а саме – в районах Кам'янського, Залізничного, Новоданилівки, Оріхова, Ольгівського, Староукраїнки, Темерівки, Водяного та Першотравневого.

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У Приморську росіяни викрали 18-річного студента Артура Ярошевського, який є головою студради Ногайського професійного коледжу ТДАУ. Загарбники шукали хлопця на роботі, потім прийшли до нього додому, провели обшук та забрали усю комп'ютерну техніку. Далі юнака забрали для "профілактичної бесіди" – за їхніми словами, це мало зайняти лише годину. Однак 3 9 червня від Артура не було жодних новин.

За інформацією СБУ, загарбники на тимчасового окупованих територіях масово викрадають чоловіків. Коли їхні рідні та близькі починають звертатися за пояснення, у них вимагають "викуп". Його сума залежить від матеріальних можливостей родини та варіюється від 10 до 30 тисяч доларів.

За даними Центру прав людини ZMINA, з початку повномасштабної війни росіяни викрали понад 200 людей з-поміж волонтерів, активістів та місцевих чиновників, тобто людей, які займалися громадською діяльністю. Близько половину з них вдалося звільнити, а станом на 9 червня зниклими безвісти вважалися 110 українців.

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