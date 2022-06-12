Відео з вітанням бійців 113-го батальйону тероборони Енергодара опублікував міський голова Дмитро Орлов. Голова Запорізької ОВА також долучився до привітань.
До теми На Запоріжжі ЗСУ пішли у контрнаступ і зірвали плани росіян, – Арестович
Військові з тероборони підтримали своїх людей та привітали з днем міста.
Ми знаємо як вам складно жити в окупації. Тому можемо побажати вам лише терпіння і терпіння. Зараз ми боронимо місто Запоріжжя, але ми готуємось до наступу і ми чекаємо на наказ на наступ. Україна буде звільнена! Енергодар буде звільнений,
– заявили бійці тероборони.
Захисники з Енергодара також звернулися безпосередньо до окупантів.
Вони попередити їх про те, що за кожне зруйноване місто, за кожну вбиту людину і немовля – російські загарбники понесуть відповідальність. "Ми незабаром прийдемо за вами", – додали бійці.
Бійці тероборони з Енергодара передали окупантам "вітання": відео
Військові закінчили відео словами, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, Енергодар – це Україна.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що Енергодар 52-й рік зустрічає в особливих, дуже складних умовах.
"Але не дивлячись на агресію російського окупанта, Енергодар залишається енергетичним серцем всієї Запорізької області та дарує світло і тепло мільйонам українських домівок". – сказав він.
Чиновник не сумнівається, що Енергодар буде звільнено і спільними зусиллями українці виженуть ворога.
Що відбувається в окупованому Енергодарі: останні новини
- Місто Енергодар зараз перебуває під російською окупацією. Однак місцеве населення чинить сильний спротив. Наприклад, після викрадення начальника пожежно-рятувального загону Енергодара Віталія Трояна місцеві пожежники вийшли на мітинг, який силою розігнали окупанти.
- 11 червня українські партизани у тимчасово окупованому Енергодарі знищили двох окупантів. Вороги патрулювали місто.
- В Енергодарі місцевий гауляйтер Андрій Шевчик "отримав привіт" у вигляді підірваних дверей під'їзду. Після цього зрадник опинився у лікарні.
- Варто пригадати, що у тимчасово окупованому місті розташована найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС.
- Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що "найменші рухи у бік втрати контролю над станцією" призведуть до того, що Україна зупинить її роботу. Проте це можливо у разі повної втрати контролю над ЗАЕС зі сторони України.
- 31 травня очільник "Енергоатому" Петро Котін розповів, що росіяни знають про потужність такого об'єкта, як АЕС. Розуміючи, що Україна не вдарить по станції, окупанти влаштували там військову базу.
Відео до теми – росіяни увірвалися у квартиру мера Енергодара