Відео з вітанням бійців 113-го батальйону тероборони Енергодара опублікував міський голова Дмитро Орлов. Голова Запорізької ОВА також долучився до привітань.

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Військові з тероборони підтримали своїх людей та привітали з днем міста.

Ми знаємо як вам складно жити в окупації. Тому можемо побажати вам лише терпіння і терпіння. Зараз ми боронимо місто Запоріжжя, але ми готуємось до наступу і ми чекаємо на наказ на наступ. Україна буде звільнена! Енергодар буде звільнений,

– заявили бійці тероборони.

Захисники з Енергодара також звернулися безпосередньо до окупантів.

Вони попередити їх про те, що за кожне зруйноване місто, за кожну вбиту людину і немовля – російські загарбники понесуть відповідальність. "Ми незабаром прийдемо за вами", – додали бійці.

Бійці тероборони з Енергодара передали окупантам "вітання": відео



Військові закінчили відео словами, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, Енергодар – це Україна.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що Енергодар 52-й рік зустрічає в особливих, дуже складних умовах.

"Але не дивлячись на агресію російського окупанта, Енергодар залишається енергетичним серцем всієї Запорізької області та дарує світло і тепло мільйонам українських домівок". – сказав він.

Чиновник не сумнівається, що Енергодар буде звільнено і спільними зусиллями українці виженуть ворога.

Що відбувається в окупованому Енергодарі: останні новини

Місто Енергодар зараз перебуває під російською окупацією. Однак місцеве населення чинить сильний спротив. Наприклад, після викрадення начальника пожежно-рятувального загону Енергодара Віталія Трояна місцеві пожежники вийшли на мітинг, який силою розігнали окупанти.

11 червня українські партизани у тимчасово окупованому Енергодарі знищили двох окупантів. Вороги патрулювали місто.

В Енергодарі місцевий гауляйтер Андрій Шевчик "отримав привіт" у вигляді підірваних дверей під'їзду. Після цього зрадник опинився у лікарні.

Варто пригадати, що у тимчасово окупованому місті розташована найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що "найменші рухи у бік втрати контролю над станцією" призведуть до того, що Україна зупинить її роботу. Проте це можливо у разі повної втрати контролю над ЗАЕС зі сторони України.

31 травня очільник "Енергоатому" Петро Котін розповів, що росіяни знають про потужність такого об'єкта, як АЕС. Розуміючи, що Україна не вдарить по станції, окупанти влаштували там військову базу.

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