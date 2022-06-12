Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, наші бійці роблять такий трюк не вперше.

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ЗСУ зруйнували плани ворога на Запоріжжі

Арестович розповів, що на Запорізькому напрямку нарешті пішов рух.

І як мені підказувала інтуїція, вони пішли не на Запоріжжя, а в бік Оріхова. Якщо дивитися на Василівку, прямо на березі Новокаховського водосховища або ж Дніпра, ось вони там накопичились і повинні були йти в район Запоріжжя,

– зауважив радник голови ОП.

Проте окупанти до обласного центру не дійшли, адже їхні плани зірвали українські захисники.

"А попрямували вони (в бік Оріхова – 24 канал) по одній простій причині – ми зробили те, що так вдало робили протягом усієї війни. Ми чекаємо їхньої готовності до наступу та завдаємо удару у відповідь", – додав Арестович.

За його словами, вперше цей трюк зробили в Макарові та під Києвом, коли російські окупанти готувалися до повномасштабного штурму столиці.

"Десь 14 березня приблизно, я не пам'ятаю точно. Наші війська влупили в угруповання, яке готувалося до нападу. В 4 – 5 годині ранку вони повинні були починати. Наші напередодні ввечері, о 23:00 чи 24:00, завдали удару і вклинилися", – розповів радник голови ОП.

Тоді загарбникам стало не до наступу, адже на них наступали українські війська. Тож вороги були змушені оборонятися.

"Це був дуже вдалий хід. З того часу ми його вже не раз повторювали", – додав Арестович.

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ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій

Радник голови ОП розповів, що українські захисники перейшли до контрнаступальних дій, коли отримали інформацію, що загарбники наступатимуть на Запоріжжя. Це трапилося на загальному напрямку на Оріхів, неподалік Зеленого Гаю.

"Контрнаступом це не назвеш. Контрнаступальні дії тактичного рівня. І відповідно росіяни замість того, щоб пертися на північ, були змушені докручуватися праворуч, перекидати війська туди, протидіяти, організовувати зустрічні бої", – зауважив Арестович.

Він додав, що усі ця тяганина окупантів була схожою на будь-що, але не на запланований наступ.

"У такий спосіб задум на перехід до оперативно-тактичного наступу був вчергове зірваний нашими військами. Те ж саме було на Херсонщині днів за 10 до цього", – зауважив радник голови ОП.

Він додав, що на Херсонщині є Снігурівка, навколо якої триває метушня. Вона стоїть практично прямісінько на річці Інгулець.

"Такий населений пункт, у якому сходяться декілька доріг. І за нього тривають бої", – зазначив Арестович.

Він підсумував, що українські війська підрізають Снігурівку трохи з півдня та півночі. Водночас трохи північніше від неї ЗСУ мають кілька плацдармів.

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