Згідно з інформацією, сьогодні, 11 червня, до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Також є певні успіхи в Запорізькій області. Про це повідомляє 24 канал.

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Попри це Володимир Зеленський повідомив, що тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку.

Я пишаюсь усіма нашими захисниками. Я пишаюсь нашими захисницями. Які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні й тримають нашу оборону потужно,

– акцентував Зеленський.

"Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що це вам дало, Росія?", – зазначив президент України.

Крім того, він додав, що ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Проте потрібно зробити все, щоб окупанти пошкодували за те, що все це накоїли. А також, щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі.

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