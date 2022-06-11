Згідно з інформацією, сьогодні, 11 червня, до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Також є певні успіхи в Запорізькій області. Про це повідомляє 24 канал.
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Попри це Володимир Зеленський повідомив, що тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку.
Я пишаюсь усіма нашими захисниками. Я пишаюсь нашими захисницями. Які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні й тримають нашу оборону потужно,
– акцентував Зеленський.
"Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що це вам дало, Росія?", – зазначив президент України.
Крім того, він додав, що ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Проте потрібно зробити все, щоб окупанти пошкодували за те, що все це накоїли. А також, щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі.
Останні заяви Зеленського: що відомо
- Володимир Зеленський заявив, що 11 червня почався фінальний етап дипломатичного марафону. Він має завершитися за 1,5 тижня.
- На початку травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який дозволяє бійцям ТрО виконувати завдання у районах бойових дій. Через більш ніж місяць, 10 червня, Володимир Зеленський таки підписав цей закон.
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" розповів, що продовольча безпека нині стосується вже не тільки нашої держави. Це торкнулося Азії, Африканського континенту, держав Європи.
- Будь-яка війна повинна завершитися перемовинами, адже саме вони задатні зберегти життя людей. Однак президент Росії Володимир Путін цього не розуміє. Про це заявив президент України.
- Володимир Зеленський наголосив, що зараз невідомо, коли буде завершення війни та почнеться відбудова держави. Але саме зараз це вирішується в дуже важких боях.
Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 червня